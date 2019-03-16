英國104歲奶奶從未犯過罪 許願「想被警察逮捕」

2019-03-16 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕英國布里斯托一名104歲奶奶安妮（Anne Brokenbrow）一生從未犯過罪，日前她在參加許願活動時，在紙條上寫下，希望能體驗被警察逮捕的感覺，因此當地的警務小組得知消息後，表示預計會在20日為她完成心願。

綜合外媒報導，患有老年癡呆症的安妮，目前住在當地一處安養院中，日前她參加慈善組織舉辦的許願活動，當時其他人寫的都像是希望能開勞斯萊斯汽車、參觀摩托車俱樂部、能被手部按摩或是和鬆獅犬擁抱等願望，唯有她的心願極其獨特：「我活到104歲，從來沒有犯過法。所以我希望……可以被逮捕。」

報導指出，當時所有人看到後都驚呆了，不過這是安妮一生的心願，因此事後這張許願的紙條被掛在安養院附近的一間商店裡，讓經過的顧客可以停下腳步，看看其他老人的願望，若是有人願意幫助實現，就可以聯絡機構人員。

在當地警務小組得知消息後，他們表示非常樂意接受安妮的請求，預計在20日時前去「逮捕」安妮。據了解，安妮平時非常受歡迎，她的孫女也經常去安養院看望她，而此事曝光後，更有許多網友大讚安妮相當有趣，並給予她祝福。

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