英國失蹤山羊被發現在等電車 網友大笑：去看足球賽？

2019-03-16 19:10

〔即時新聞／綜合報導〕有些寵物容易因為好奇跑出門，結果就從此失蹤。英國一名農場主人養的山羊在11日失蹤，所幸在幾天後就被找回，然而這隻山羊卻是在家外25英里的一個車站被尋獲，而且當時牠還在車站等電車，奇特狀況引來網友討論。

綜合外媒報導，英國49歲農場主人史溫德（Julie Swindell）養的山羊在週一（11）失蹤。結果幾天後動物救援組織人員獲報，有民眾在距農場25英里（40公里）外曼徹斯特的車站看到一隻山羊在等電車，他們因此前往解救山羊，史溫德也終於順利將山羊帶回家。不過史溫德懷疑，這隻山羊應該是被人偷走，因為山羊不可能靠自己的力量跑那麼遠，而且農場的護網也曾遭人動過。

現在這隻山羊在曼徹斯特車站等電車的照片在網路上瘋傳，圖中可見山羊乖乖站在月台線後方等待，照片裡還有三位乘客，其中一男一女正專心滑手機，另一名男子則站在山羊後方，臉上露出疑惑的表情。

許多網友看到照片後都笑翻，「這是在開玩笑吧？」、「說不定這隻山羊是要去看曼徹斯特聯隊的足球賽。」、「山羊翹家了。」、「旅行的山羊。」

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