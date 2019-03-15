紐國槍手恐攻前幫他拉人氣 YouTuber訂閱數最高網紅喊噁

2019-03-15 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城兩座清真寺今天發生嚴重槍擊案，已知至少49死。其中一名嫌犯於行兇前，竟在直播中呼籲大家訂閱網紅PewDiePie的YouTube頻道，PewDiePie本人得知後直呼噁心！

綜合媒體報導，紐西蘭基督城清真寺其槍擊案其中一名嫌犯是澳洲28歲白人塔蘭特（Brenton Tarran），他在行兇前的臉書直播中曾講出「Subscribe to PewDiePie」的標語，呼籲大家記得去訂閱網紅PewDiePie的頻道。而PewDiePie得知消息後在推特發文痛批，對於自己的名字被槍擊案犯人講出口感到噁心，他同時也向受害者的家屬致哀。

本名謝爾伯格（Felix Kjellberg）的網紅PewDiePie，是目前全世界訂閱人數最多的YouTuber，頻道共有8947萬人訂閱。由於另一個來自印度的YouTube頻道最近訂閱數也來到8940多萬，PewDiePie與粉絲常不斷在社群網站上透過「Subscribe to PewDiePie」（訂閱PewDiePie）標語號召大家訂閱支持。這樣的標語已成為社群網站上的流行用語，過去曾出現在世界盃、WWE摔角賽、紐約時代廣場等公開場合上。

許多PewDiePie的粉絲看到消息後都踴躍留言，「天啊！」、「PewDiePie跟槍擊案完全沒有關係。」、「很抱歉看到你的名字被牽扯到這樣可怕的事情。」、「PewDiePie加油。」

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy. — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ （@pewdiepie） 2019年3月15日

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