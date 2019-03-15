美大學放春假！10萬人湧入南方狂歡 警察疲於奔命

位在美國德州墨西哥灣沿岸的小鎮南帕德里島（South Padre Island），人口僅5000人，不過春假期間會有10萬名大學生湧進來狂歡。（歐新社資料照）

2019-03-15 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國大學春假開始了！許多大學生把握機會，紛紛湧入南方城鎮度假、開趴慶祝、扭腰擺臀、喝酒暢飲。雖然大量人潮為當地帶來商機，但也讓警方十分頭痛，因為往往要調派警力才能維持秩序。

綜合媒體報導，例如位在美國德州墨西哥灣沿岸的小鎮南帕德里島（South Padre Island），人口僅5000人，不過春假期間會有10萬名大學生湧進來狂歡，並購買大量酒精飲料助興，在海邊喝酒度假，光是去年3月初至4月底，大學生們就花費310萬美金（約新台幣9567萬元）在酒類飲料上，還為當地帶來高達3390萬美元（約新台幣10億元）的收入。

大學生開心玩樂、商家快樂收錢，但美國警方疲於奔命，去年春節他們接獲1154起案件，逮捕了738人。警方表示，學生們玩得很瘋，例如有女生大剌剌地讓男生擠壓她的乳房、有人拿水槍裝啤酒，再噴射到對方嘴裡。

警方表示，可以理解大學生想要放鬆的心態，不過應該節制，有些人玩得太失控，喝醉鬧事、裸露、非法嗑藥、販毒等都有，每年這個時候都要從其他地區調來警察「約束」一下大學生們，確保他們沒有犯法。

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