正妹穿小可愛露酥胸登機「太誘惑」 竟遭航空公司拒載

2019-03-15 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名21歲女子艾蜜莉（Emily O'Connor）日前搭乘湯瑪斯庫克航空（Thomas Cook），要到西班牙度假，沒想到卻因為登機時上身僅穿著蕾絲小可愛，遭到航空公司以「穿著不當」為由拒載。事後艾蜜莉將此事PO到個人推特上，受到網友聲援，庫克航空才終於向她低頭道歉。

綜合外媒報導，艾蜜莉本月2日和5名表姊妹搭乘該航空班機，要從英國飛往西班牙特內里弗島（Tenerife）度假。當時她的姊妹們穿著運動內衣搭機，而她則是穿著蕾絲小可愛，下身穿著橘色的運動寬褲。不料在登機時，卻唯獨她一人遭到空服員告知「穿著不當」造成其他乘客反感，要求她立刻換衣服，否則拒載。

艾蜜莉當場感到被冒犯，並試著和機組人員溝通，但空服人員不予理會，強硬要求她穿上外套，否則將請她下機，甚至還有一名男性朝著她大喊「閉嘴！穿上外套，可悲的女人」，最後在姊妹的勸說下，她只好向航空公司妥協搭上飛機。

事後艾蜜莉在推特上PO出這段經歷，聲稱「這是我人生中最糟糕的經歷」，痛斥航空人員不斷對她冷嘲熱諷，更發起線上民調，最後有82%的網友支持她，認為她的穿著沒有問題，有問題的是航空公司。

最後，庫克航空敵不過網友的壓力，終於向艾蜜莉道歉。庫克航空承認此舉觸及性別歧視，也已經對她造成傷害，並承諾會做出改進。

艾蜜莉事後接受節目訪問

Emily was wearing this black bralette with orange trousers when she was asked to ‘cover up’ by staff on a flight from Birmingham to Tenerife.



Should you have to dress a certain way on an aeroplane? pic.twitter.com/NtLSXUAz52 — This Morning （@thismorning） March 14, 2019

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