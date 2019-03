正妹穿小可愛露酥胸登機「太誘惑」 竟遭航空公司拒載

2019-03-15 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕英國一名21歲女子艾蜜莉(Emily O'Connor)日前搭乘湯瑪斯庫克航空(Thomas Cook),要到西班牙度假,沒想到卻因為登機時上身僅穿著蕾絲小可愛,遭到航空公司以「穿著不當」為由拒載。事後艾蜜莉將此事PO到個人推特上,受到網友聲援,庫克航空才終於向她低頭道歉。

綜合外媒報導,艾蜜莉本月2日和5名表姊妹搭乘該航空班機,要從英國飛往西班牙特內里弗島(Tenerife)度假。當時她的姊妹們穿著運動內衣搭機,而她則是穿著蕾絲小可愛,下身穿著橘色的運動寬褲。不料在登機時,卻唯獨她一人遭到空服員告知「穿著不當」造成其他乘客反感,要求她立刻換衣服,否則拒載。

艾蜜莉當場感到被冒犯,並試著和機組人員溝通,但空服人員不予理會,強硬要求她穿上外套,否則將請她下機,甚至還有一名男性朝著她大喊「閉嘴!穿上外套,可悲的女人」,最後在姊妹的勸說下,她只好向航空公司妥協搭上飛機。

事後艾蜜莉在推特上PO出這段經歷,聲稱「這是我人生中最糟糕的經歷」,痛斥航空人員不斷對她冷嘲熱諷,更發起線上民調,最後有82%的網友支持她,認為她的穿著沒有問題,有問題的是航空公司。

最後,庫克航空敵不過網友的壓力,終於向艾蜜莉道歉。庫克航空承認此舉觸及性別歧視,也已經對她造成傷害,並承諾會做出改進。

艾蜜莉事後接受節目訪問

Emily was wearing this black bralette with orange trousers when she was asked to ‘cover up’ by staff on a flight from Birmingham to Tenerife.



Should you have to dress a certain way on an aeroplane? pic.twitter.com/NtLSXUAz52