出現機率僅200萬分之1！ 英男子發現絕美「藍色龍蝦」

2019-03-15 19:49

〔即時新聞／綜合報導〕一般我們看到的龍蝦都是紅色的，不過英國一名經營海產店的男子最近卻發現漁貨中有一隻鮮藍色的龍蝦，這種藍龍蝦出現的機率僅200萬分之1，在網上引來討論。

綜合媒體報導，英國東北部38歲海產業者馬可連（Tony McLean）最近發現了一隻藍色的龍蝦，這隻龍蝦的外殼不只呈現水藍色，殼上還有一點一點的白色斑紋，馬可連表示他當時不敢相信自己的眼睛。他後來將這隻藍龍蝦帶到碼頭，結果許多人都爭相要合照。馬可連不只決定不殺這隻龍蝦，還打算要養牠，讓牠當成鎮店之寶。

報導指出，這樣的藍色龍蝦相當罕見，出現的機率僅有200萬分之1。紐卡索大學（Newcastle University）海洋學者費茲西蒙絲（Clare Fitzsimmons）就表示，這隻龍蝦是受遺傳缺陷影響，外觀才看起來是藍色。

現在這隻龍蝦已在IG上引來熱烈討論，有網友直呼，「太漂亮了！」、「好驚人！」、「愛死了。」但也有網友建議，馬可連應該將這隻藍龍蝦送給水族館保藏。

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