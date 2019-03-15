中國打壓台灣阻撓參加WHA 美官員發聲挺台

2019-03-15 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕美國智庫2049計畫協會（Project 2049 Institute）及全球台灣研究中心今天舉辦美國對台政策研討會，美國官員國務院台灣事務協調處處長何樂進（Jim Heller）、聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）均發言支持台灣，立法院長蘇嘉全也錄製影片在現場發表談話。

何樂進表示，美國與台灣是利益共享、價值共享的關係，他也談到了美台之間經濟、文化、安全上的交流。何樂進強調，美國持續支持台灣參與國際組織，對於主權國家才得以參加的國際組織，美國支持台灣可「有意義」地參與，這也是為什麼美國支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

何樂進談到去年因為中國施壓，世界衛生組織（WHO）拒絕邀請台灣參與WHA，批中將台灣排除在國際組織之外，阻止國際組織藉由台灣的專業得到好處，且與中國想要得到台灣民心的目標相互背離。

立法院長蘇嘉全事先錄製影片在現場播放，他表示，今年是台灣關係法通過40週年，感謝2049計劃研究所及全球台灣研究中心舉辦相關研討會。

蘇嘉全說，台灣關係法是美國與中華民國斷交後、由美國國會主導通過的法律，保障台美人民能順暢交流，更強調美國國會嚴正的關切，任何以非和平方式決定台灣前途的行為。雖然是美國國內法，但影響力卻跨越太平洋，成為台灣海峽的防衛網，有效嚇阻中國侵略。

蘇嘉全表示，台灣關係法實施以來，美國多次政黨輪替，法律效益卻從未改變，這正說明民主制度才是世界上最穩定的政治制度，只有在民主制度下，透過民意制定的法律才能歷久不衰，帶來和平，台灣關係法的通過，也為台美國會關係埋下友誼的種子。

蘇嘉全指出，台灣位處東亞第一島鏈前緣，台灣人民數十年來以決心、堅強的經濟與軍事實力，堅守前線，守護民主世界的穩定發展，讓中國共產政權無法突破這個島鏈，然而，這也讓台灣背負著長久以來中國文攻武嚇的壓力，他感謝魯比歐等議員致函美國總統川普，履行台灣旅行法與亞洲再保證倡議法，也感謝川普政府公布報告重申在台灣關係法之下，對台灣的安全承諾。

聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）則呼籲，美國對台軍售應該要常態化，改變過往延遲的做法，才會較少受到批評。

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