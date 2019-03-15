中國勢力跨國迫害 哈薩克人權組織創辦人「被自願」認罪

2019-03-15 11:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續打壓新疆少數民族，勢力現已擴展至鄰國，哈薩克的人權機構此前遭該國親中團體聯名起訴，機構創辦人更於10日被當局逮捕軟禁、近日更遭強逼認罪、被自願換律師，引國際輿論譁然。

根據美國《自由亞洲電台》報導，哈國祖先家園治院組織（Atajurt）創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）10日遭當局以「涉嫌煽動民族仇恨罪」逮捕後，被軟禁在該國首都阿斯塔納2個月，期間有疑為該國高層的不明身分人士前來，以各種方式恫嚇逼迫他簽字認罪。

報導指出，賽爾克堅被捕後至今仍無法與外界直接聯繫，所有關於他的消息，均須透過錄音或錄影後將檔案交給妻子，再由其妻轉交外界。其中一份錄音檔指出，塞爾克堅被逼簽署的某一份文件，是將他合作多年的委任律師替換成政府指派的律師。

報此前報導，賽爾克堅與其所創辦的人權機構，上月中就曾傳出遭哈國親中人士聯名起訴，指控其「破壞中哈友誼」，要求法院裁定為非法組織，外媒認為，這些人可能受到中國當局授意，目的就是停止該組織活動，終止他們對新疆再教育營的蒐證行為。

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