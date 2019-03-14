四川名校爆食安問題 承包商背景曝光

2019-03-14 23:27

〔即時新聞／綜合報導〕四川成都市溫江區第七中學實驗學校日前遭爆，小學部餐廳長期使用變質發霉的食材，使多名學生長期有腸胃問題，數千名家長昨日憤而到校門口抗議，卻遭到當局派出大批警察，用辣椒水等方式驅離，有多名家長被抓走，而小學部餐廳的女老闆則被警方護送離開學校，因此引發多方關注，而該校餐廳的承包商四川德羽後勤管理服務有限公司背景也浮出水面。

根據《中央社》、《大紀元》等媒體報導，成都七中實驗學校為冠城集團（First City Group）出資成立的民辦學校，餐廳承包商則為四川德羽，四川德羽成立於2015年4月20日，法定代表人為吳春雷，註冊資本2000萬人民幣（約台幣9300萬元），總部設在成都市成華區，根據德羽官方數據顯示，其業務對象有20至30家知名學校與企業，涉及至少10萬名學生。

目前該公司的網站與所有消息均被刪除，位於成都市的總部「德羽集團總部」標誌也被撤下，成都七中的小學部則宣布暫時停課，復課時間另行通知，家長們則希望成都七中小學部能由政府與成都七中校本部接管，並重建餐廳制度，以後所採購食品必須公告其產品生產日期批次，生產商，品牌，配料明細表等。

至於成都市溫江區政府則表示，目前正對負責該所學校食品安全的8名負責人展開深入調查，成都市官員受訪時說道：「無論涉及到誰，無論涉及到什麼單位，都要一查到底、依法依規、嚴懲不貸。」

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