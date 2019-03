2019-03-14 22:06

〔即時新聞/綜合報導〕現在許多國家都有空氣污染的問題,相關研究也顯示空污對人體有害。不過美國一項研究最近卻發現,白人雖然是美國空氣污染主要製造者,但這些髒空氣卻較容易被黑人等其他族裔者吸入。

綜合媒體報導,最近刊登在《美國國家科學院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)的一項研究發現,並非所有族裔的美國人都暴露在同樣的空氣品質當中。白人造成的空氣污染雖然比其他族群都多,不過他們所接觸到的空污量,卻比製造量少17%。而非裔族群吸入的空污量,比所製造的多出56%,拉美裔更是多接觸63%。

報導指出,這樣的差距可能與收入不平等、以及其他長期社會趨勢相關,而且這也與各族裔居住地長年來的環境條件有關。舉例而言,黑人、西裔美國人相較於白人,更有可能生活在污染濃度較高的地方,因此每天平均接觸的空污量也較高。

