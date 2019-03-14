驚！厄瓜多宣布退出南美洲國家聯盟 還要收回總部

2019-03-14 13:59

〔即時新聞／綜合報導〕厄瓜多總統莫雷諾（Lenin Moreno）在當地時間13日晚宣布，由於「南美洲國家聯盟」（USAN）已名存實亡，決定正式退出該聯盟。

綜合外媒報導，厄瓜多總統莫雷諾表示，南美洲國家聯盟已不具備推進地區成一新共同體的能力，甚至變成阻礙合作的政治平台，莫雷諾痛批，南美洲國家聯盟秘書長一職已懸缺2年，大量工作人員流失，近年來超過逾半數成員國未參加任何活動，他試圖透過幾種外交手段來尋求解決這問題，但毫無結果。

莫雷諾宣布，厄瓜多將正式啟動退出程序，即日起不再參加該組織的活動，也不會再提供任何資助，莫雷諾準備收回設在厄瓜多首都基多（Quito）的南美洲國家聯盟總部，要將這棟建築物捐給當地大學。

為了仿效歐盟建立起一個包括共同貨幣、議會和護照的新共同體，南美國家在2008年5月成立南美洲國家聯盟，成員國包括阿根廷、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、智利、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、秘魯、蘇里南、蘇利南和委內瑞拉等12個南美國家，巴拿馬與墨西哥則為觀察國。

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