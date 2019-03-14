又1艘二戰大型沈船被發現 美航母「胡蜂號」找到了！

2019-03-14 10:49

〔即時新聞／綜合報導〕微軟共同創辦人艾倫（Paul Allen）生前所籌組的沉船搜索團隊「RV Petrel」屢次發現二戰名艦，現再度發現二戰美軍航母，1942年9月在瓜島海域遭日軍潛艇擊沉的「胡蜂號」（USS Wasp CV-7），終於在沉沒77年後重見天日。

綜合外媒報導，「RV Petrel」近期在南太平洋的所羅門群島一帶積極作業，其團隊擁有一艘長76公尺的研究船「海燕號」（Petrel），船上配備可潛入水下6000公尺深的裝置，持續找尋二戰沈船；太平洋戰爭期間，美日雙方為了爭奪制海權，在瓜達康納爾島海域進行長達半年的激烈戰鬥，因雙方戰沉船艦過多，令這帶海域有「鐵底海峽」（Ironbottom Sound）之稱。

「胡蜂號」兩洋救火 遭日潛艦擊沉

「RV Petrel」近日在這帶海域發現日軍戰艦「比叡」號、美軍航母「大黃蜂號」後，再次找到在這帶海域沉沒的大型軍艦─美國航母「胡蜂號」；在美國加入二戰後，「胡蜂號」一開始被部署在大西洋，多次增援地中海，協助英軍與德軍對峙。

由於在與日軍的對抗中，美軍接連失去航母「列星頓號」、「約克鎮號」，「薩拉托加號」也重傷待修，「胡蜂號」緊急調往太平洋戰場，掩護美國海軍陸戰隊登陸瓜島，期間爆發美日第3次航母對決「東所羅門海戰」，「胡蜂號」因缺油而未參戰，這場戰役結束後，美航母「企業號」、「薩拉托加號」都受傷退出戰鬥，美軍僅剩雙蜂「胡蜂號」、「大黃蜂號」這2艘航母可以使用。

1942年9月，雙蜂在瓜島海域巡邏時，遭日軍潛艇「伊-19號」發射6枚魚雷攻擊，3枚命中「胡蜂號」，引爆了艦上油庫，全艦瞬間陷入一片火海，艦長發現難以挽救後，被迫下令棄船，為避免遭日軍虜獲，美軍自行發射魚雷將重創的「胡蜂號」擊沉，艦上有193人陣亡。

沉沒77年 「胡蜂號」靜躺4200公尺深海底

「RV Petrel」在今年1月，於4200公尺深的海中發現「胡蜂號」，昨正式公布這項發現，儘管遭到魚雷重創，但「胡蜂號」艦體在沉沒77年後仍大致完好，除了航母本身外，也發現許多架艦載機，美國海軍歷史和遺產司令部對這項發現表示：「胡蜂在美國海軍最谷底的時候，其飛行員和機組人員仍憑藉勇氣和犧牲精神，與佔盡優勢的日本人頑抗」。

「胡蜂」艦名的現今繼承者，兩棲突擊艦「胡蜂號」（USS Wasp LHD-1）指揮官表示，二戰的「胡蜂」所展現出的勇敢與決心，是他們今日所努力的目標，為這些用自己生命爭取自由的人表達最高敬意，「我由衷感謝『RV Petrel』的工作人員，讓剩餘的倖存者及其家人獲得一定程度的慰藉」。

二戰戰沉美軍航母重見天日

在「胡蜂號」找到後，美軍二戰戰沉的正規航母都被尋獲，中途島海戰被擊沉的「約克鎮號」在1998年被找到鐵達尼號的巴拉德（Robert Ballard）發現，「RV Petrel」團隊則在2018年4月發現珊瑚海海戰戰沉的「列星頓號」、2019年1月找到南太平洋海戰被擊沉的「大黃蜂號」。

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