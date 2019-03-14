中國兩會昨閉幕 外媒指充滿沈悶、詭異、肅殺…

2019-03-14 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會在昨天閉幕，結束為期9天的議程，但今年兩會不如去年受到各界矚目，綜觀整個會議，外媒指今年不止發出的訊息很少，「氣氛卻很沉悶，甚至有點肅殺，詭異」。

《法廣》報導，今年兩會檯面下新聞很少被挖掘，但表面上，就隱約可見一些蛛絲馬跡，如國務總理李克強的在做「政府工作報告」，在大會上「不停擦汗讓外界感覺他身上負擔很重」，而這項肢體語言，也被親北京媒體解讀為「釋放了自己憋了多年的『氣』」，另有媒體解讀是中共「府院之爭」的證明。

另有評論解析李克強的肢體動作，一是他的健康不如從前，二是在中國明顯的各項風險中，萬一「哪一項失控都會被習近平當成替罪羊，伴君如伴虎，故急火攻心」。

報導認為，不止是李克強，在習近平要求的「絕對忠誠」之下，包括習的近臣及高官們「也不自在」。

另外就是中國最高法院院長周強在爆發千億元卷宗失蹤的重大醜聞案後，竟然還大剌剌的現身兩會，而他的工作報告，坦承法院存在「燈下黑」的問題，但沒提到最高法院的責任，反而是報告中取消「人權」2字。

一再受到注意的新疆問題，新疆代表團也出現，卻沒有名牌，且掌新疆實權的新疆省委書記陳全國一言不發，只是端坐，負責答覆記者問題的維吾爾族出身的新疆自治區主席雪克來提.紮克爾，更是不斷強調新疆沒有「再教育營」或「集中營」，還指那些都是有些人「捏造、說謊，非常荒謬」；而新疆團的表現，被懷疑是新疆反恐過度，全染上「防恐綜合症」。

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