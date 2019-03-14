加拿大跟進停飛波音737 MAX機型 影響41架飛機

2019-03-14 02:44

〔中央社〕加拿大今天下令國內航空公司停飛波音737 MAX機型，並且禁止這型飛機進出空域。加國航空公司共有41架此型飛機，在世界排名第3。

運輸部長賈諾（Marc Garneau）告訴記者：「由於我們今晨收到新的資料，並且加以分析，在專家建議下，我發出安全通告，以防萬一。」

他表示，這項安全通告限制國內外任何航空公司的波音737 MAX 8或MAX 9機型商業航班進出或飛越加拿大空域。

全球有超過370架波音737 MAX 8型飛機使用中，加拿大航空公司（Air Canada）、西捷航空（Westjet）和包機業者陽翼航空公司（Sunwing）旗下共有41架此型飛機。

賈諾表示：「這會對空運有些影響，但目前以謹慎為重。」

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架波音737 MAX 8型客機10日墜毀，造成機上157人全部罹難，包括18名加拿大人。其後中國、印度、澳洲和所有歐洲國家已相繼禁止這型飛機在空域飛行。

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