美國務院報告 點名中國新疆再教育營違反人權

2019-03-14 00:38

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧今天在發布年度人權報告記者會上，點名包括中國在內多個國家人權紀錄不良。蓬佩奧並點名中國在人權侵犯上「無人能比」，關押超過百萬維吾爾族。

蓬佩奧（Mike Pompeo）和民主、人權與勞動局大使柯札克（Michael Kozak）今天聯袂在國務院召開記者會，公布2018年度人權報告。

蓬佩奧在記者會中公開點名中國的人權紀錄，指稱中國在人權侵犯上「無人能比」。他指出，中國在新疆成立再教育營，拘押超過百萬維吾爾族。中國對天主教的宗教鎮壓行動，也損及宗教自由。

柯札克被問到中國人權現況時也表示，中國對新疆維吾爾族的做法「非常糟糕」，北京當局對他們進行虐待和屠殺，對外則一概否認，「這是當今世上最嚴重的人權問題之一」。

報告在談及中國人權時對新疆維吾爾族現況高度關切。報告指出過去一年，北京當局加強對當地穆斯林少數族裔的大規模拘留運動，目的在消除宗教與種族特徵，人數達80萬，甚至可能超過200萬。中國官員聲稱，營區是打擊恐怖主義、分裂主義與極端主義所必須的，但國際媒體、人權組織與曾遭拘留者的報告指稱，營區內官員虐待、折磨並殺害遭拘留者。

除了新疆再教育營外，對於中國政府任意或非法剝奪生命、被失蹤案件、任意拘留、拘押政治犯、干涉隱私、審查和網路攔阻、干涉和平集會與結社自由、限制宗教自由、將尋求庇護者趕回北韓、人口販賣等，這項報告也都表達擔憂。

報告提到包括台灣人權工作者李明哲、維權律師王全璋與高智晟等多人仍被關在監獄，或是以其他形式遭到當局拘留中。儘管中國官員否認拘留任何政治犯，但仍以政治和宗教等因素繼續監禁公民，也不允許國際人道組織接觸這些政治犯。

報告也指出，中國透過法律體系濫用權力，中共以不透明的內部黨紀紀律程序調查與懲處官員，中共也持續主導司法機構並控制所有法官任命，在某些情況下直接決定法院裁決。（編輯：徐崇哲）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/