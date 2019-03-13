中國小學生吃發霉膳食便血 家長抗議卻遭暴力鎮壓

2019-03-13 19:48

〔編譯陳成良／綜合報導〕近日，中國四川成都七中實驗學校多名小學部的學生家長稱，學校食堂疑似使用過期變質的食物加工。他們提供的圖片顯示，部分食物已出現霉變，食堂衛生環境也相當惡劣。13日，大批家長到學校門外抗議示威，要求當局給個交代，更有家長跪求市長出面調查。但當局派出大批公安鎮壓，雙方爆發衝突，警方還噴辣椒水暴力驅散家長。

12日晚間就有百餘名家長圍堵該校食堂庫房的門口，阻止有人企圖將問題食品調包，雙方陷入僵持。有家長從食堂倉庫中翻出來不少來歷不明的食材，包括已經腐敗的魷魚、豬肚、臘肉、雞腿、鴨血粉等，並搜出一堆食品調味劑、添加劑。

從網傳的現場圖片顯示，食堂內的漢堡排、牛肚等食材出現明顯的發霉，衛生情況極其惡劣，部分冷凍肉上已經長滿黑點；還有家長指出，該校食堂使用的馬鈴薯、薑等食材也出現明顯變質。此外，有學生家長在微博上稱，他們的孩子出現長期腹瀉、便血等症狀。

另有網傳影片顯示，13日事件曝光後多名家長在學校門外聚集、拉抗議布條示威，但遭到當地公安阻攔，有家長被警方帶走；另有一些家長被警方噴辣椒水，導致眼部不適。

這起校園食安風暴在微博引發網民非議。「成都七中實驗學校黑暗的內幕，人性的淪喪，難道不應該用實事說話嗎？是不是所有的壞事都要掩蓋，露出來的只有好事？ 」

「比有毒食品更惡劣的是，當地出動警力對學生家長拳腳相向！」

「成都七中食堂給學生吃發霉的食品，政府這次又不給說法嗎？所有視頻都是秒刪，建議大家看到就用手機錄下並保存，為他們討回公道，這些不良商家死一萬次都不夠。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/