美國飛行員曾報告2起異常 波音737 MAX8突然俯衝

2019-03-13 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕波音737 MAX8客機在近5個月內2度墜機，引發該機型的安全疑慮，一份最新公佈的報告稱，至少2個美國飛行員曾反映，波音737 MAX機型的自動駕駛系統似乎會導致飛機出現突然俯衝問題。

《美聯社》報導，飛行員的報告於2018年提交給美國國家航空暨太空總署（NASA）編纂的數據庫。這些安全報告是飛行員自願提交，飛行員姓名、航空公司名稱或事件發生地並未公佈。

其中一份報告中，一名航空公司的機長表示，在開啟自動駕駛系統後，副機長立即大喊「下降」，駕駛艙也發出「不要下沉！」的警告聲。機長隨即切斷自動駕駛系統，切換為手動駕駛，讓飛機恢復爬升狀態。

該機長寫道：「基於對MAX 8機型機鼻下傾問題的關切，我們認為應該通報。我研判，短暫的氣候系統擾亂飛機的自動化駕駛，以致飛行速度起伏。」

另一份報告中，一名副機長表示，在使用自動駕駛系統後幾秒後，機鼻向下傾斜，飛機開始以每分鐘1200至1500英尺（365至460公尺）的速度下降。駕駛艙發出警告後，機長中止自動駕駛系統，切換為手動駕駛，讓飛機恢復爬升狀態。

該副機師表示，後來與機師討論此事，「但想不出任何理由，飛機會如此劇烈俯衝」。目前不清楚相關問題是否引發美國聯邦航空總署（FAA）或飛行員所屬航空公司採取任何行動。

在美國，有美國航空和西南航空運營波音737 MAX8，美國聯合航空則是波音737 MAX9。這3家航空公司週三都擔保MAX系列客機的安全性。

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