狼性！中國人賞梅花 狂搖樹枝亂攀爬勸不聽

2019-03-13 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕果然狼性！中國重慶照母山森林公園的紅梅近來盛開，許多中國民眾前去賞景時，竟狂搖樹枝製造「花雨」以便拍照；而在安徽合肥的梅花風景區，更出現小孩亂爬樹的現象，兩地工作人員屢屢勸阻卻沒人想遵守。

綜合中媒報導，照母山森林公園的遊客為了拍到好看的照片，紛紛搖起樹枝讓花瓣掉落，讓自己彷彿沐浴在花雨之中。公園人員無奈地說，這裡的花期本來就比較短，如此行為無疑會讓花更快凋零，而且很多人都不聽勸阻，把樹都搖鬆了。一名遊客被問到看到搖樹拍照這種行為覺得怎樣時，竟回答「挺好的」。

安徽合肥梅花風景區則到處都有人爬樹，有民眾好奇詢問爬樹的女童知不知道不能爬樹？小女孩則回答「沒事，我們不怕。」民眾不死心又問「那摔到了怎麼辦？」女孩則說「摔到了，沒事，我們在練爬樹，這樣長大以後就會爬了。」

風景區志工表示，可能兒童年紀比較小沒有意識到安全方面的問題，而且家長沒有去阻止反而縱容也助長了爬樹的歪風。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/