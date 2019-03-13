這狼犬超級大隻！網友嚇傻：怎麼拍的？

2019-03-13 12:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州Shy Wolf Sanctuary動物收容所養著一隻超大狼犬，照片曝光後讓網友們莫不目瞪口呆，頻頻詢問為什麼會有那麼大的狗！

據《福斯新聞》報導，收容所於2008年救出8個月大的狼犬Yuki，目前已經養到超過12歲了。Yuki是狼與狗雜交生下的狼犬，牠有87.5％灰狼的血液、8.6％為西伯利亞雪橇犬和3.9％的德國牧羊犬。

狼與狗交配後所生的後代，壽命大約在12至14年之間，和大型家犬差不多。不幸的是，Yuki目前患有血癌絕症，因此志工發布牠的照片來募集醫藥費。

許多網友們都為Yuki心疼不已，同時也驚訝於牠的體型，不過Shy Wolf Sanctuary解釋Yuki之所以看起來那麼大隻，主要是因為拍攝的角度問題。

收容所說，其實Yuki體重約110磅左右（約50公斤），雙腳直立的話和5呎2吋（約157公分）的女孩差不多高，在用其他角度拍攝的照片中，Yuki似乎就顯得沒那麼大了。

動物收容所Shy Wolf Sanctuary解釋，是拍攝角度的問題才會讓狼犬變那麼大。（圖擷自Shy Wolf Sanctuary臉書）

其實Yuki體重約110磅左右（約50公斤），雙腳直立的話和5呎2吋（約157公分）的女孩差不多高。（圖擷自Shy Wolf Sanctuary臉書）

在其他角度拍攝的照片中，Yuki似乎就顯得沒那麼大了。（圖擷自Shy Wolf Sanctuary臉書）

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