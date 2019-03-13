澳樞機主教性侵男童判刑6年 法官：恐無法活著出獄！

2019-03-13 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕梵蒂岡經濟部長、澳洲最資深的紅衣主教（又稱樞機主教）佩爾（George Pell）上月26日因多項性侵罪遭澳洲法院起訴，今天（13日）遭澳洲墨爾本法院判處6年徒刑。法官在判決前痛批他「無恥」，「你的行為充滿了驚人的傲慢」，並說佩爾可能無法活著離開監獄。

根據英國廣播公司（BBC）報導，佩爾被控在1996年於墨爾本擔任樞機主教時，利用個人的權勢在聖派屈克大教堂（St Patrick's Cathedral）的聖器收藏室內，對唱詩班的13歲少年猥褻性侵，隔年又有另一男童受害。其中一名受害者已於2014年因用藥過量去世。

墨爾本法院今天宣判，佩爾必須入獄6年，除了本案，佩爾還要面臨在70年代的性侵罪審訊。有3名受害者指控佩爾，在他的家鄉巴拉瑞特市（Ballarat）擔任主教時，多次在泳池猥褻男童，造成他們身心嚴重受創。

法官基德（Peter Kidd）表示，77歲的佩爾可能無法活著出獄，並痛斥他「厚顏無恥的強迫性侵行為」、「你的行為顯露出令人驚訝的傲慢。」

佩爾律師則辯稱，陪審團的判決「不合理」，認為過度依賴一方的證詞，墨爾本法院將在6月5日開始審理上訴案。受害者對此表示，佩爾被判刑也沒辦法感到安慰，對佩爾提出上訴感覺又「蒙上一層陰影」。

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