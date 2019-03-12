中國司法首務「捍衛政治安全」 官員：嚴懲顛覆國家

2019-03-12 22:07

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會正在北京舉行，今（12）日司法部門發表工作報告時，從報告中看得出來，中國司法部門最重要的任務是捍衛國家「政治安全」，打擊各種試圖顛覆國家的犯罪活動。

綜合媒體報導，全國人民代表大會12日上午議程，是中國最高人民檢察院檢察長張軍、最高人民法院院長周強報告。張軍指稱，今年會繼續將「維護政治安全」當作首要大事，嚴厲打擊滲透顛覆破壞、暴力恐怖、民族分裂、宗教極端活動。張軍總結去年工作時表示，新疆維穩的作業繁重，還特別抽調檢察院人員到新疆嚴格依法辦案。

無獨有偶，周強也在報告中兩度提到「政治安全」。他表示，一定會嚴懲危害國家安全、暴力恐怖、煽動顛覆、煽動分裂國家、間諜等犯罪者，堅決維護國家的政治安全，尤其是政權和制度的安全方面。

另外，周強在報告中強調今年整治司法腐敗、保障人權司法的決心，稱「堅持法律面前一律平等，堅持以事實為根據」。對709維權律師王全璋案一審判決、最高人民法院弄丟文件等事件隻字未提。

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