湖北千名學生遊行 遭公安暴力鎮壓

2019-03-12 16:59

〔編譯陳成良／綜合報導〕《自由亞洲電台》報導，中國湖北天門市上千名中學生11日上街遊行示威，抗議校方沒有為學生報名下月的技能高考，影響眾多考生求學，要求公平高考權利，當局派出大批員警維持秩序，有些學生遭到公安暴力毆打成傷。

網路流傳學生示威影片可見，大批學生在街頭舉起「還我青春，還我大學夢」、「不負萬里，辛苦求學，寒窗三年，夢想破滅」等標語的抗議布條，高喊「我要高考，還我夢想」等口號，並排著隊伍，沿街走向市政府和教育局，一路上眾多市民駐足圍觀。

但遊行不久，天門市公安就派出大批警力及特警車輛圍堵遊行隊伍。公安將多部防暴警車停在遊行隊伍前，派出大批警力拉起人牆，阻止遊行隊伍前行。學生們走到防暴警車前時，前排學生遭到武裝公安暴力毆打，多名學生被打傷，其中一名女生更被公安猛烈摔打，導致受傷後無法起身。

微博網友指出，抗議的學生指他們去年9月來該校參加培訓，但被通知要遷戶口到學校，但至今都沒有落戶，成為「黑戶」。而今年的技能高考報名窗口已經關閉，報名日期截止。在此期間，校方多次推卸責任，要學生等通知，最後卻提出向學生退學費或者再多讀一年。

技能高考是湖北、遼寧2012年在全國首創並推行的高考改革，中等職業學生畢業時以技能操作考試為主、文化考試為輔，為職校學生進入高校提供新途徑。而涉事的天門職校，考試收費數千至數萬人民幣不等。

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