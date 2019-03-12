性侵受害者太男性化 女法官竟判2強姦犯無罪

2019-03-12 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕這什麼判決！義大利2名男子2015年強姦了22歲女子，2016年一審雙雙被定罪，孰料2017年上訴後，3名女法官於二審裁決2人無罪釋放，因為性侵受害者太男性化，沒有這個吸引力讓人去強姦她。原告不服上訴到最高法院，如今除了成功推翻無罪判決外，也讓二審內容曝光，許多抗議者都在法院外怒斥3名女法官太荒唐。

據《紐約郵報》報導，2名強姦犯當時是在上完課後，晚上跑去酒吧並對女子的飲料下藥。女子事後驚覺自己遭到迷姦，到醫院檢查時，醫生確認她下體的傷勢是性侵所造成的，而且血液裡驗出具有鎮靜催眠效果的苯二氮䓬類藥物。

儘管有這些證據，二審女法官在判決文件裡卻寫著，「原告的故事不可信，因為她看起來像個男人，所以沒有足夠的吸引力被強姦。」原告委任律師莫利納羅（Cinzia Molinaro）透露，二審法官還因為其他因素判處被告無罪，例如2名男子聲稱女子太醜，他們根本看不上，結果法官就真的採信了。

莫利納羅說，法官這種令人震驚的裁定，是他們決議將此案上訴到最高法院的原因。最高法院撤銷二審判決後，下令由義大利佩魯賈上訴法院重審此案，並取消了2名男子的無罪釋放。

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