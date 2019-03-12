央視北美高層被召回中國 專家：川普施斬手行動

2019-03-12 14:27

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國中央電視台（CCTV）日前突然把旗下中國國際電視台（中國環球電視網，CGTN）的北美分台台長及10多名員工，召回中國。《紐約時報》指出，此舉應是因美國依據《外國代理登記法》加強調查該分支機構與北京的關係。專家分析，CGTN是中共對海外進行滲透的觸角，美國政府透過要求中國黨媒登記為外國代理人機構，把這觸角斬斷，是實質「斬手行動」，反擊北京的全面滲透

《紐約時報》對CGTN的關注，源自於後者在今年2月1日首次向美國司法部申報為外國代理人時，聲稱電視台「編採自主」，「不會從事政治活動」，也「沒有傳播宣傳性信息」。

有分析認為，美國司法部不太可能接受CGTN「不涉政治、編採自主」這種明顯虛假的聲明；北京擔心美國政府若對CGTN採取法律行動，可能危及正處關鍵時刻的貿易戰談判，因此趕緊撤人「避風頭」。

依據美國《外國代理登記法》（FARA），任何為外國機構從事遊說或公關工作的實體，需向司法部登記為外國代理人，並定期提交最新情況。根據美國司法部的解釋，如果外國代理人違反這部法律，一經定罪，可以被處以最高5000美元的罰款和最高6個月的監禁，涉案的外國人可能被遣返。

紐約大學訪問學者、中國人權律師滕彪指出，CGTN跟華為一樣，表面上是一個公司，但實際上跟中國關係密切，他們聲稱沒有受到北京當局的控制或指示，顯然是撒謊。如果在美國對司法部門的調查人員撒謊，那可能是比較嚴重的後果。

他說，「西方國家對中國政府的媒體，包括像孔子學院和其它的一些機構，這幾年開始越來越警惕。所以在這個背景下，繼續在美國待下去，這些官媒的記者可能會覺得有危險、有麻煩。」

中國問題學者薛馳接受《大紀元》採訪時表示，要求中國黨媒登記為外國代理人機構是個標誌性動作，有其特殊的背景。中國對美國長期的滲透，第一，中國暗地裡派出了大量間諜，長期潛伏；第二，在大量的科技、文化交流領域進行滲透；第三，大規模地派出駐外分支機構。

薛馳表示，川普上台後，美國政府對中國體制有了清醒的認識，高度警惕，而且現在進入了反擊階段。除了整體層面上的經貿戰，在媒體領域，要求中國的央視登記代理人，這都是個案性的精準打擊。CGTN是中國在海外的分支機構，對海外進行滲透的觸角，把這觸角斬斷，這是實質「斬手行動」。

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