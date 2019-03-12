自稱「台灣女孩」中國政委：父親曾任國民黨海軍副艦長

2019-03-12 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨天舉行全國政協第四次全體會議，其中自稱「台籍港區政協」、「平凡的台灣女孩」的凌友詩發言時自述生平，她說自己的父親曾任「國民黨海軍副艦長」，並說自己從小在眷村長大。

《中國新聞網》報導，凌友詩自述自己是一個台灣出生，17歲移居香港的台籍港區委員，她也說自己的父親曾任國民黨海軍副艦長，經歷過金門砲戰，她自己在眷村長大，「從小看到許許多多從大陸流血到台灣的老兵，卻讀不懂他們眼中的鄉愁」。

報導指出，凌友詩自稱到香港讀書後眼界開闊，對1949年後的大陸發展開始「虛心補課」，她還說「李登輝、陳水扁進行法理台獨和去中國化最猖獗之時，台灣迅速變質」，凌友詩說自己能經歷「一國兩制的實踐，共襄兩岸統一的盛舉」，全賴於跳出台灣狹小的格局。

對此台灣網友感嘆「中國共產黨什麼都不厲害，就統戰用騙的最厲害」、「一箭雙鵰，跨世代的族群矛盾，外加分裂退伍軍人」、「有計劃的統一是現實，台灣人民還不醒醒嗎」。

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