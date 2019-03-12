恐怖！中國國產車驚爆含毒 多名車主罹血癌

2019-03-12 08:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國國企「一汽大眾」生產的國產車，被舉報使用有毒材料，導致多人罹患白血病，已有2人死亡，受害者並控訴中國官方隱瞞真相。

綜合媒體報導，早在2013年，中國央視就曾曝光中國某些廠牌的車內，長期存在刺鼻難聞的異味，而異味來源之一，就是使用瀝青充當阻尼片，十多年過去，瀝青當阻尼片的現象在中國依然存在，人體長期吸入有毒氣體，可能造成不同程度的化學中毒。

名為『豆豆在哭』的網友近日發表文章，指自己買了中國國產的奧迪車2年後得了白血病，文中並列舉了其他5名車主的悲慘經歷，並指原因就是一汽大眾生產的車使用了有毒材料，且他們的車都在2017年3月一汽大眾在官網公告的「承認奧迪車有異味問題」的範圍內。

受害者林女士接受《自由亞洲電台》訪問表示，他們的發文引起強熱烈迴響，且有越來越多車主連繫他們。林女士說，自己2015年5月買車，2018年1月患上白血病，她的車是一汽大眾承認有問題的那批車，後來自己又透過網絡聯繫上了5名受害者，全部是開了有異味的車導致急性白血病。

另一名受害人方帥已經病逝，他的妻子田女士也向《自由亞洲電台》透露，方帥在2014年12月買車，1年多後驗出白血病，做骨髓移植手術後仍死亡，當時年僅40歲。

田女士說，她提出訴訟，但遭到企業和法院雙重壓制，向媒體求援也被驅趕。

《新浪網》報導，公司客服對此回應，並沒有接到投訴，2016年4月以後出廠的車型已經技術改造，沒有異味問題；此前購買的車輛若有異味，可到店進行檢測。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/