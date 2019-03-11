全球最大犬展 蝴蝶犬英國伯明翰首奪冠

2019-03-11 21:50

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國伯明翰7至10日舉行全球最大規模的「克魯福茲犬展」（Crufts），在最後一天由一隻名叫戴倫（Dylan）的蝴蝶犬擊敗其他2萬多隻毛小孩，榮獲「全場總冠軍」（Best in Show，BIS）的殊榮。這是自克魯福茲犬展舉辦128年以來，首度由蝴蝶犬奪冠，為這個從未奪冠的犬種爭一口氣。

屬於小型犬的戴倫擁有一身亮麗毛髮，還有一雙精靈的眼睛，牠日前先取得玩賞犬組冠，在決賽日又擊敗其他6個犬組冠軍，在這個歷史悠久的賽事中榮獲BIS。評審艾立信（Dan Ericson）表示：「我面前有許多出色的狗可以選擇，但戴倫美麗動人，擁有蝴蝶犬最美好的優點，而且性格也很好。」

蝴蝶犬（Papillon）又稱蝶耳犬和巴比倫犬，因耳朵上的長毛直立裝飾，猶如翩翩起舞的蝴蝶而得名。主人羅森斯（Kathleen Roosens）女士形容，戴倫平常十分活潑，出外玩時總是弄得一身泥巴。

克魯福茲犬展自1891年開始舉辦，是全球最大的犬展，每次舉行都會吸引不少民眾下注，競猜冠軍誰屬。今年的比賽吸引逾220種共2萬多隻狗參與，在比賽中展現跳躍、音律感及救援等技能，以及測試服從度等項目。不過也有愛護動物人士認為，逼毛小孩參賽對牠們有壞影響。

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