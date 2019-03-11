為籌醫藥費及小孩學費持刀行搶 下一秒發現她戶頭空空竟然...

2019-03-11 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東發生離奇搶案，一名李姓女子在ATM存款時，被一名男子持刀搶劫，李女嚇得交出手中的人民幣2500元（約新台幣1萬1000元），結果在男子要求查看金融卡內的帳戶餘額時，發現一無所剩，接下來竟笑著將到手現金全數還給李女，匆忙離去。

綜合中媒報導，李女在廣東一間銀行旁的ATM準備存錢時，犯案男子身穿黑色羽絨衣並持刀走近，李女害怕不已，將尚未存進戶頭的人民幣2500元直接遞給男子，然而男子不滿足，又進一步威脅李女確認帳戶餘額，豈料卡中已經沒錢了，隨後男子竟笑著將得手的現金還給李女並逃離現場。警方獲報後進行追查，終於在2天後順利抓到男子。

報導指出，男子先前動手術支付大筆醫藥費後，付不出小孩學費，手頭拮据才犯下搶案，不過，儘管男子最後有將錢還給李女，其行為仍構成犯罪。據悉，目前男子已遭警方刑事拘留。

案件曝光後，引起網友熱烈回響，紛紛表示「盜亦有道」、「這個在古代叫俠盜吧」、「搶匪是發自內心的嘲笑」、「搶劫罪是行為犯不是結果犯，實施就是犯罪」、「我就不怕被搶，因為我的卡裡餘額從來不超過三位數」、「被搶劫犯嘲笑的被搶劫者，好悲涼」、「女子報警其實是救了他們一家」。

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