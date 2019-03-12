登上海拔7000公尺的奇蹟浪浪！ 登山嚮導撰文自述相遇過程

2019-03-12 10:35

〔影音新聞／綜合報導〕大家都知道攀登海拔7000公尺以上的高山並不是件容易的事，不僅需要經過訓練，還需要準備充足的裝備。但卻有一隻流浪狗沒有經過訓練也沒有專業訓練，就達到了這項連人類也難以達成的創舉，牠甚至可能是全世界第一隻完成這個紀錄的狗。

美國一名登山嚮導沃高斯基（Don Wargowsky）寫了一篇網誌，紀錄了他與這隻神奇的狗相遇的過程。去年他領隊登上喜馬拉雅山，在第13天他們成功登頂梅樂峰（Mera Peak），下山返回營地時出現了一隻流浪狗。他們發現這隻流浪狗是前幾天在鎮上見到的狗，當時牠對他們非常冷淡，現在或許是為了他們身上的肉乾而非常熱情。這隻狗的年齡不詳，體重約20公斤重，可能是藏獒與喜馬拉雅牧羊犬的混種。之後牠也一直跟著登山隊行動，因此他們也用相遇的地點梅樂峰為牠取名為「Mera」。

過程中也發生不少驚險事件，像是登山隊準備前往巴魯特斯峰（Baruntse）1號營地（約海拔6126公尺）時，Mera跟著先前往探路的雪巴人爬上陡峭的雪地，但牠被下坡路嚇到，堅持不肯跟雪巴人回來，就這樣獨自在冰川度過2個晚上，沃高斯基以為Mera凶多吉少，結果等登山隊趕到時，牠除了瘦了一點以外並沒有其他異狀，依然活潑亂跳。

雪巴人因為狗可能帶有狂犬病，普遍不喜歡狗。一開始雪巴人之所以接受Mera，似乎是因為沃高斯基非常喜歡牠，但是當他們目睹Mera的攀爬能力後，開始尊敬牠，甚至說Mera是一隻特殊的狗，會帶給登山隊好運。

登山隊從1號營地開始攀登時，由於途經陡峭山脊，登山者需要透過繩索下降，沃高斯基便把Mera綁在營地的石頭上，不讓牠跟上，沒想到Mera咬斷繩子，只花半小時就趕上登山隊。沃高斯基沒辦法把Mera送回去，只好繼續帶著牠上路，過程中他還不禁感嘆，Mera用赤腳竟然就能在冰川上來去自如，完勝他的高級裝備。登山隊到了2號營地時，由於團隊即將展開攻頂，沃高斯基怕Mera又跟上會遭遇危險，因此趁Mera還在睡覺，趕緊整裝出發。沒想到Mera睡醒後獨自在陡峭的冰川上快速移動，僅僅2小時就跟上登山隊花了7小時的路程，沃高斯基說，Mera似乎對自己做的事很有信心。

在登頂前的最後一個山脊時，Mera還奔跑到沃高斯基他們的前面，吐著舌頭氣喘吁吁的等待他們，沃高斯基感嘆，這畫面太不可思議了，在這樣的高度，Mera竟然可以用跑的。

專家認為，跟人類一樣，狗狗也可能出現高原反應，Mera的成功可能來自於牠的遺傳，包括藏獒等生物，對高海拔地區具有適應能力。非營利組織喜馬拉雅數據庫工作人員表示，Mera可能是史上第一隻登上如此高度的狗。最後，營地經理雪巴人Kaji決定收養Mera，並用牠登上的巴魯特斯峰將牠改名為「Baru」，Baru現在有著溫暖的家。

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