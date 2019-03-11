黑豹抓傷攀爬自拍的女子 動物園：牠沒有錯不會被撲殺

美國亞利桑那州野生動物世界動物園（ Wildlife World Zoo）的黑豹，抓傷爬過障礙物在欄杆旁自拍的女子，動物園強調黑豹並沒有錯，所以不會被撲殺。圖為黑豹在抓傷女子後，被民眾投進來的寶特瓶吸引走注意力。（路透）

2019-03-11 12:58

〔即時新聞／綜合報導〕美國亞利桑那州鳳凰城附近的野生動物世界動物園（ Wildlife World Zoo），有位年輕女子爬過障礙物到黑豹圍欄旁自拍，結果黑豹的爪子伸過欄杆抓傷女孩的手臂。許多民眾都擔憂黑豹因為傷人會被安樂死，動物園對此表示，黑豹沒有犯錯，所以不會被撲殺。

綜合外媒報導，目擊者威爾克森（Adam Wilkerson）表示，他當時聽到女孩尖叫救命，抬頭一望發現她緊靠著欄杆，手臂被黑豹的爪子緊緊攫住。威爾克森說，他跑到女子的旁邊，但不能出手將她拉出來，因為豹爪已經嵌入她手臂上的肉。

威爾克森的母親靈機一動，把一個寶特瓶塞進籠內，讓黑豹去追著瓶子跑轉移注意力，這才把女孩拉了出來，她躺在地上顯得很疼痛的樣子，而黑豹此時已咬到寶特瓶，玩得不亦樂乎。

女子送醫包紮後，特意返回動物園道歉。動物園發言人摩根（Kristy Morcom）指出，黑豹籠區外圍環繞著障礙物，還有好幾公尺的緩衝區，必須要攀登才能靠近。

動物園在一份聲明中保證，黑豹不會發生任何事情，因為牠從來都沒離開過圍欄，有人越過障礙物靠近並不是牠的錯。

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