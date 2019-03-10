員工餐盤擋GG 大戶屋「停業1天」應對 外界質疑治標不治本

2019-03-10 11:57

〔財經頻道／綜合報導〕日本知名連鎖餐飲店「大戶屋」上（2）月流出其員工在店內拍攝帶著面具，裸露下體並用盤子擋住生殖器的惡搞影片，引起外界譁然。該公司為挽回企業形象，決定重新對員工教育訓練，宣佈旗下日本分店將於週二（12日）全面停業1天。外界對於大戶屋停業1天的對策感到質疑，認為此舉治標不治本，無法從根本解決問題。

綜合外媒報導，大戶屋大阪門市，上月流出該店3名工讀生，在營業時間內，於廚房內拍攝扮「假面超人」，露出生殖器，還用托盤遮下體的攝猥褻影片，引發日本民眾對於大戶屋飲食清潔與員工素質的質疑聲浪。

大戶屋得知此事後，隨後在官網發文道歉，除開除失職員工外，其高階主管，像是該社長窪田健一以及董事等人也一併懲處，減薪當月薪資10%，表示品牌聲譽必須由領導階層帶頭扛起，並突顯其反省的決心。

另外，大戶屋為了讓消費者感到安心，也宣佈旗下日本350家分店，將於3月12日停業1天，以進行集體員工教育訓練，預估此舉將造成1億日圓的營業損失。

對於大戶屋停業1天，對其員工再教育的舉措是否有用，外界感到質疑。像是日本名編輯箕輪厚介表示，大戶屋「停業一天」對策治標不治本，不能「從根本解決問題」，認為，與其告訴員工們什麼可以做、什麼不可以做，更應該重視讓員工反思『究竟為了甚麼而做兼職？』、『兼職的意義是甚麼？』等問題，才能真正培養兼職員工的紀律。

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