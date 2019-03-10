中風老總統想拚5連任 阿爾及利亞50萬人上街怒喊：下台

2019-03-10 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕82歲的北非國家阿爾及利亞總統包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）宣布將爭取第5任連任總統的計畫後，引發國民強烈不滿，進而決定走上街頭上威抗議，在3月8日抗議人數達到28年內最大規模，約有50萬人在首都阿爾及爾上街抗議，要求總統下台，政府則打恐嚇牌警告，示威可能會引發暴亂。

綜合外媒報導，阿爾及利亞首都阿爾及爾達到28年以來最大的抗議潮，在結束禮拜後，許多手持綠、白與紅相間國旗，與拿著「自由民主阿爾及利亞」、「遊戲結束了」等抗議布條的民眾，聚集在阿爾及爾地標「大郵局」（Grand Post Office）廣場，他們呼喊「和平」、「總統下台」等口號，雖然目前沒有官方統計抗議規模的統計數字，但1名警官向美聯社透露約有50萬人上街，有部分的民眾試圖衝破警戒線朝著總統府前進，而遭到警方以催淚瓦斯與閃光彈驅離。

包特夫里卡自1999年當選總統以來一直在位，2013年中風後就以輪椅代步，鮮少公開露面，目前在瑞士療養的他對此表示，示威可能會被有心人士滲透，而造成更大的混亂，並有可能使內戰重演，但對於民眾要求他放棄角逐第5任總統的訴求，並未有任何回應。

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