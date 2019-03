狗狗乖乖陪主人等紅燈 下一秒「站起來」過馬路讓路人看呆

2019-03-09 16:17

〔即時新聞/綜合報導〕馬路如虎口,身體嬌小的狗狗、貓咪更可能在過馬路時遭撞上。外國一位男子最近就小心翼翼的帶著狗狗等紅燈,不過狗狗在過馬路時竟完全站立、僅用兩隻後腳走路,讓一旁路人看呆。

外國女子康普頓(Natalie B. Compton)最近在推特貼出一段影片,分享她在街上看到的奇景。影片中有位男子與身旁的小黃狗在路邊等紅燈,準備過馬路,等到旁邊的車輛都停下後,男子伸出右手抓起狗狗的左前肢,然後狗狗就用兩隻後腳站立起,在主人的牽手引導下一步一步過馬路。康普頓直呼,「這是我人生到目前為止,最驚艷的15秒。」

這段狗狗用兩腳站立過馬路的影片已經吸引240萬人次點閱,許多網友也都不敢相信自己的眼睛,「太驚人了!」、「這是我今天看到最棒的東西。」、「好可愛。」、「看到我無話可說...」、「主人還緊緊的抓著牠的手。」

The most surprising 15 seconds of my life by far pic.twitter.com/5nukg2RxvW