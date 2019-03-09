狗狗乖乖陪主人等紅燈 下一秒「站起來」過馬路讓路人看呆

2019-03-09 16:17

〔即時新聞／綜合報導〕馬路如虎口，身體嬌小的狗狗、貓咪更可能在過馬路時遭撞上。外國一位男子最近就小心翼翼的帶著狗狗等紅燈，不過狗狗在過馬路時竟完全站立、僅用兩隻後腳走路，讓一旁路人看呆。

外國女子康普頓（Natalie B. Compton）最近在推特貼出一段影片，分享她在街上看到的奇景。影片中有位男子與身旁的小黃狗在路邊等紅燈，準備過馬路，等到旁邊的車輛都停下後，男子伸出右手抓起狗狗的左前肢，然後狗狗就用兩隻後腳站立起，在主人的牽手引導下一步一步過馬路。康普頓直呼，「這是我人生到目前為止，最驚艷的15秒。」

這段狗狗用兩腳站立過馬路的影片已經吸引240萬人次點閱，許多網友也都不敢相信自己的眼睛，「太驚人了！」、「這是我今天看到最棒的東西。」、「好可愛。」、「看到我無話可說...」、「主人還緊緊的抓著牠的手。」

相關影片請見：

The most surprising 15 seconds of my life by far pic.twitter.com/5nukg2RxvW — Natalie B. Compton （@NatBCo） 2019年3月1日

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