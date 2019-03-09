噤若寒蟬！ 外媒曝加拿大中國移民活在無聲恐懼中

2019-03-09 12:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國政府監控國民已到了無微不至的地步，就連早已移民西方世界的民眾，也受到直接或間接的威脅，導致身在海外的他們不得不在相關議題上自我審查、噤聲，形成一片「愛中國」聲音的假象。

美國《自由亞洲電台》報導，在日前發生支持藏獨學生會長遭中國學生集體霸凌的事件中，外界觀察到加國華人圈似乎只有一面倒「愛中國」的聲音傳出，很少看到中國移民或學生現身力挺自由民主，或是批評中國極權專制，這些沉默的多數，即便已身在享有言論自由的加拿大仍無法暢所欲言。

《自由亞洲電台》引述加國卑詩大學社會學系大2學生胡靈的說法，指周圍有越來越多中國同學跟她一樣，即便不喜歡中國政治作風，但在面對如新疆、西藏或台灣等敏感議題上都還是選擇避道而行，「因為不知道會有什麼後果」。

《自由亞洲電台》指出，海外華人圈人多口雜，很多移民雖已取得公民身分或永居權利，卻仍不敢得罪中國，專家表示，有人的親屬還在中國，怕做錯事連累了他們，有人則因不確定未來去向，不敢貿然斷了後路。

人權觀察組織中國研究員王亞秋表示，多數加拿大中國移民都對公開批評中國感到恐懼，因為中國當局會騷擾批評者在中國的家人，一些與中國有生意往來的企業會被扼殺訂單。

王亞秋說，前述狀況已導致加拿大華人圈逐漸形成一種沉默螺旋效應，外界只聽得到愛中國的聲音，導致加國政治人物也不願批評中國政府，「而這正是北京當局想要的結果」。

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