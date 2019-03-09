前美參議院多數黨領袖瑞德：目擊UFO是「全球性現象」

2019-03-09 09:40

〔即時新聞／綜合報導〕2017年，美國五角大廈證實曾於2007年至2012年耗資2200萬美元進行一項祕密幽浮（UFO）研究計劃「先進航空武器系統應用項目」（AAWSAP），但至今僅極少數相關研究內容被公開。外媒報導，協助發起該計劃的前美國參議院多數黨領袖瑞德（Harry Reid）表示，幽浮目擊事件是「全球性現象」，五角大廈已是時候把UFO檔案公諸於世。

《KLAS》電視台7日報導，一年多以來，公眾已聽聞79歲的民主黨籍前內華達州參議員、前參議院多數黨領袖瑞德和其他立法者發起的這項五角大廈UFO秘密研究計劃。該研究持續了數年，但無論創建什麼樣的文件或報告，至今只有很少的資訊被公開。

美國五角大廈和國防情報局（DIA）已證實該計劃的存在，公眾也已了解該計劃研究異常的空中遭遇事件，像是2004年美國尼米茲號航母的F-18戰機飛行員遭遇高速飛行的「啪啪糖」（Tic Tac）形狀幽浮。美國國防部對外宣稱，它僅知道有38份非機密報告由該計劃創建而成。

報導指出，該計劃實際上已建立一個龐大的幽浮數據庫，其中包含來自世界各地的材料和證據。瑞德透露，他沒有讀完與該計劃相關的所有五角大廈文件，但的確花了很多時間與2名工作人員一起檢閱大量的文件內容。瑞德強調，幽浮目擊事件是一個「全球性現象」，不僅僅發生在美國而已，「這是我們應該研究的東西」。

瑞德透露，該研究的一個重點是猶他州的一個牧場，這個牧場多年來一直被認為是出現「異常活動」的場所，此外，該研究還聚焦在幽浮出沒於美國核飛彈基地和其它機密軍事設施上空的事件。瑞德呼籲，五角大廈已是時候公開UFO檔案。

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