「飛狼」男主角詹麥可文生去世 享壽74歲

2019-03-09 06:14

〔即時新聞／綜合報導〕1980年代受到台灣觀眾歡迎的美國影集《飛狼》（Airwolf）男影星詹麥可文生（Jan-Michael Vincent），上月10日因為心搏停止在北卡羅萊納州的醫院去世，享壽74歲。

《TMZ》報導，以飾演經典美劇《飛狼》中「霍克」（Stringfellow "String" Hawke）聞名的詹麥可文生，根據死亡證明，已經在今年2月10日因心搏停止去世，並沒有進行屍檢，且已經被火化。

詹麥可文生在高中時期就是校園人氣帥哥，20多歲進入演藝圈後憑著叛逆小子的角色，逐漸在業界獲得青睞，但因為酒癮、藥癮，以及時常鬧事的負面形象，讓他的事業走下坡。1978年詹麥可文生在電影《偉大的星期三》飾演衝浪好手，成為衝浪愛好者眼中的經典之作。

1980年代詹麥可文生在電視影集《飛狼》中飾演「霍克」一角大放異彩，在全球各地名聲大噪，也成為台灣五、六年級生的共同回憶。此外，他曾憑在電影《返鄉》和電視劇《戰爭之風》中的演出而使自己提名了2次金球獎。

詹麥可文生儘管靠著《飛狼》成為美國當時片酬最高的演員，但後來又身陷酒癮和藥癮，1986年以後演藝生涯開始做下坡路，還遭受了2次嚴重的事故，從此聲音沙啞，右腿被迫截肢，靠著義肢和輪椅來行動。他當時還透露，他的稅債務超過7萬美元。

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