嚇傻！美國男童破傷風住院57天 帳單是2500萬元...

2019-03-08 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕還記得一名老外在台大醫院掛急診，事後看到帳單直呼超便宜的事情嗎？來看看美國醫療有多貴！奧勒岡州一名從未接種過任何疫苗的6歲男童，由於傷口感染破傷風，住院治療57天才出院回家，結果帳單竟高達81萬1929美元（約新台幣2500萬元）！

據《福斯新聞》報導，該名男童在農場玩耍時撞傷了額頭，隨後在家中清洗傷口並縫合。但在將近一個星期過後，男童開始出現不自主的肌肉痙攣，身體也有「角弓反張」的情形。當他開始呼吸困難時，父母連忙聯繫醫療單位，當局隨即將男童空運到兒童醫療中心救治。

男童送醫時病情迅速惡化，出現多種破傷風症狀，包括高燒和更嚴重的肌肉痙攣，有47天都在加護病房與病魔搏鬥，幸好到了住院57天後終於出院，但醫療帳單已超過81萬美元。

男童就醫期間注射了五合一疫苗DTaP（白喉、破傷風、百日咳、小兒麻痺、b型嗜血桿菌）的第一劑，不過出院後家人就拒絕讓他施打第二劑和其他疫苗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/