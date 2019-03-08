斯里蘭卡逾百人搶當「劊子手」 美國人也來了

2019-03-08 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕斯里蘭卡政府正推動重新將毒販判處死刑的計畫，上月在報紙刊登廣告招「劊子手」，該國監獄機構發言人今（7）日表示，有100多人遞出申請，包括一名美國人。

《路透》報導，斯里蘭卡總統席瑞塞納（Maithripala Sirisena）先前表示，他希望在長達數十年的中斷後，重新恢復絞刑，這個強硬派政策的部分啟發來自於菲律賓的毒品戰爭。

監獄機構的發言人烏爾德尼亞（Thushara Upuldeniya）說，在一則報紙廣告公開徵求具有「優秀的品德」和「強大的精神力」的「劊子手」後，有102人提出了申請，其中有一名美國人。由於外國人沒有資格出任這個職位，美國人的申請被駁回。

在斯里蘭卡，販運毒品最重可處死刑，儘管該國自1976年以來，所有死刑都被改判無期徒刑，沒有罪犯被處決。

斯里蘭卡的最後一個「劊子手」在2014年辭職，因為沒有人要伏法。去年錄取的另一位員工從未上工。

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