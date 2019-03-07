英國倫敦發現3郵包炸彈後 蘇格蘭格拉斯哥大學也被送炸彈

2019-03-07 23:38

〔即時新聞／綜合報導〕繼英國倫敦在當地時間3月5日，於當地3大交通樞紐各發現1個小型的郵包炸彈後，隔天（3月6日）在英國國會上議院、蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）、愛丁堡的皇家蘇格蘭銀行總行以及英格蘭東部的艾塞克斯大學（University of Essex）都發現可疑包裹，不過其中只格拉斯哥大學被發現也是郵包炸彈外，其他都是虛驚一場；目前英國警方與反恐單位認為格拉斯哥大學出現的郵包炸彈，與倫敦發生的案件有關。

綜合媒體報導，英國首府倫敦在3月5日於希斯羅機場、倫敦城市機場和滑鐵盧車站等3處交通樞紐各發現1個炸彈郵包，除了送往機場的炸彈郵包一度引起小火災外，其餘炸彈皆被妥善處理，最後並沒有影響到交通。

不過隔天在英國多個地方皆發現有可疑郵包，包括英國國會上議院、蘇格蘭的格拉斯哥大學、位在愛丁堡的皇家蘇格蘭銀行總行以及英格蘭東部的艾塞克斯大學，不過其中僅有格拉斯哥大學確實是被寄送郵包炸彈，其他皆為虛驚一場；格拉斯哥大學校方指出，學校收發室在3月6日早上發現這個郵包炸彈後，趕緊報警並對學校師生進行疏散，警方與防爆小組趕抵現場後，隨即將炸彈郵包進行安全誘爆。

警方調查發現，在格拉斯哥大學發現的郵包炸彈，其內部結構和外包裝都與先前倫敦發現的雷同，警方正在調查這幾起炸彈事件的關聯性，而目前也沒有任何組織出面坦承犯行。

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