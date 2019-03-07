寧波首富之女「零花錢」炫富 網友：有幾個0我數了好久

2019-03-07 19:39

〔即時新聞／綜合報導〕你要工作多少年才賺得到人民幣100萬（約新台幣466萬元）？中國浙江省寧波市網紅韓笑，昨（6）天在微博貼出了一張有筆金額高達100萬人民幣的銀行入帳截圖，並且表示「謝謝媽媽的零花錢哈哈哈哈​​​​」，讓網友大呼「我看了好久多少個0」。

今年僅24歲的韓笑，已經是一間貿易公司的法定代表，該間公司經營多樣商品的進出口業務。雖說如此，韓笑的父親是在共產黨中身居要職又有「寧波首富」之稱的韓彭軍。

根據《蘋果》報導，昨天在直播中韓笑表示，除了100萬人民幣的零用錢外，她母親還送了她「一條街」，她名下一口氣增加了16間店面房屋。雖然不知道確切地點，不過中國網友猜測，價至至少會是數千甚至是上億台幣。

網友在微博上大呼羨慕，「我看了好久多少個0」，「本來以為是10w震驚了好久才知道是100w」，「人家100w只是零花錢」，「要有多有錢零花錢才會是百萬開頭的」，多名網友在留言中貼上「檸檬」的圖案，大呼「好酸」。

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