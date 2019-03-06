中國網友評《還願》風波到兩岸爭議 「對同胞用武力威脅？」

2019-03-06 22:47

〔即時新聞／綜合報導〕先前中國網友「天龍回風（天龙回风）」在巴哈姆特論壇發文，聲稱《還願》被封殺的真相實為盜版玩家刻意炒作遊戲辱華，近期又透過友人在youtube上傳只有聲音的影片，從赤燭爭議講到兩岸議題；他指出，「中國想統一，應該是要以認同歸屬感去影響台灣，而不是透過武力威脅」，他說，如果以文化同源就說台灣應該跟中國統一，「那台灣不如去跟更像的日本統一好了」。

「天龙回风」針對《還願》被封殺風波衍伸出的兩岸網友互罵指出，如果中國人一見台灣人就要對方表態「支持一個中國」，一遇到就要強壓對方認同自己的價值觀，連最基本的尊重都沒有，「那雙方能好好溝通嗎」？

他說，有些人衣冠楚楚翻牆宣揚「愛國心」，沒人反對，就以為自己是對的，「那是因為你在中國有親爹幫你封號刪帖」，結果想真正發聲的人反而得像陰溝老鼠一樣，必須透過「匿名、只出聲」的方式表達意見。

「天龙回风」也表示，「要統一，價值觀肯定要一樣」，文化輸出也要夠強，「不是說什麼靠飛機大砲威逼就能成功」，如果說兩岸文化同源必須統一的話，「那台灣不如去跟日本統一好了」，台日兩方都很有禮貌，擁有相似的價值觀，且都深受中華文化影響；那如果說是以血緣的角度來看，就像是一對失散的兄弟，有天務農的哥哥找在大城市上班的弟弟一起返鄉種田，「以後不要上網、不要用手機」，結果弟弟不依，哥哥就拿菜刀威脅亂罵「搞分裂搞台獨」。

「天龙回风」說，如果真的想要讓兩岸統一，「應該是要努力讓台灣有認同感」，而不是利用威脅、謾罵，這樣一點用都沒有。

許多台灣網友一見難得有「講理的中國網友」，紛紛表示「原來中國人也有講道理的，我支持這篇」、「其實我不太同意你對黨容忍度過度樂觀......但我還是欣賞你的理性...﻿」、「然能從一個中國人口中說出，這小夥伴人安全嗎」、「擔心他的身家安全了」。

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