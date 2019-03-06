移民悲歌！ 她追求英國夢 卻被迫賣淫7000次

2019-03-06 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕不少落後國家的貧困民眾都有個掏金夢，只要來到先進的國家，便能得到穩定的生活與經濟來源，英國便是其中1個選擇，殊不知有些女子來到了英國便墮入了地獄般的生活，每天被迫與不同的男子發生性關係。

英國《太陽報》報導，2006年來自奈及利亞33歲史蒂芬妮（Stephanie）因為聽信他人承諾會介紹穩定的辦公室工作，從故鄉來到英國，沒想到剛抵達倫敦希斯洛（Heathrow）機場時，就被綁上1輛破舊的麵包車，載到諾丁漢（Nottingham）一處公寓，她被丟在1間鋪滿厚厚黑色受潮壁紙的房間，房內只有1張骯髒的床墊，因為旅途疲累，她馬上就睡著了。

第二天早上醒來，噩夢開始，1名男子闖入她的房間，強迫她發生性關係，史蒂芬妮才明白，她與其他4名女孩是被賣到1家妓院，之後生活遭到嚴密的監視控管，每天被迫與至少5名男子發生關係，4年間總計被迫與不同男子性交超過7000次，直到2010年利用外出購物的機會趁隙逃脫，還多虧1名好心女子借給她50英鎊（約台幣2000元）搭火車。

由於平時金錢遭到妓院控管，史蒂芬妮四處流浪與乞討了2年多，直到被慈善機構收容，現在她有了臨時住所，也接受諮商面對創傷；她說：「我現在覺得好多了，因為接受到真正的幫助，雖然我經歷了許多，但我仍對未來充滿信心。」

報導指出，在英國像史蒂芬妮這般遭遇的女孩近年越來越多，來自羅馬尼亞的海雷娜（Helena）也因聽信有好的工作機會而來英國，最後淪為高級妓女持續受性剝削，直到2016年警方掃蕩行動中，才與另2名女孩被一起救出。

英國10％的男性有嫖妓經驗，人蛇賣淫集團看準了這塊性奴隸市場商機，往往以提供良好工作機會為餌，誘騙許多懷有掏金夢的外國女性上鉤，最後卻讓她們經歷地獄般的性奴生活。

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