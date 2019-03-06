劍指何方？ 俄媒：中國解放軍用俄T-90坦克做靶標...

2019-03-06 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕習近平自擔任中國國家主席以來已7度訪問俄國，外界普遍認為目前的中俄關係相當友好，但俄國媒體近日披露，中國解放軍竟使用俄製T-90坦克作為軍事演習的靶標。有分析指，這可能是把裝備T-90坦克的俄國或印度當成假想敵來進行演練，為戰爭做準備。

《自由亞洲電台》報導，近日俄國媒體紛紛轉載報導一張中國解放軍在靶場上所使用的坦克靶標的照片，由於照片上的靶標似乎是根據俄國T-90坦克所製作的模型，其目的耐人尋味。

有俄國軍事專家分析，作為中國陸軍的潛在對手，俄國、印度都大量裝備T-90坦克，越南也剛剛採購64輛T-90坦克，因此，中國解放軍以T-90坦克作為攻擊演練目標也不難理解，因為中國無論向南或向北，都要為對抗T-90坦克做好準備。

《俄羅斯報》則分析稱，從中國解放軍靶場上的照片中看，T-90坦克模型上的沙漠迷彩塗裝可能是模仿了印度軍隊的裝備，目前印度軍隊擁有1000多輛俄國T-90坦克，中國的相關訓練應該是為了與印度的對抗做準備，而不是針對俄國。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/