將臨盆孕婦遛狗瞧車「動來動去」 竟見光屁股的...

2019-03-06 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國默西賽德郡布蘭博羅村一名31歲孕婦羅蘭絲（Rowlands），上週三（2月27日）遛狗時，發現一台汽車在「緩慢移動」，以為是車禍還故障便前往查看，未料探向車窗仔細一瞧後座，驚見一名男子光著屁股背對她「上下擺動」，這才恍然大悟原來人家在啪啪啪。

綜合媒體報導，當天下午5時左右，即將臨盆的羅蘭絲在附近樹林遛狗，途中看見一台路邊紅色車輛警示燈亮起，擔心可能是車禍遂上前關心駕駛情況，卻發現車身「動來動去」，接著驚見車內後座疑似一對夫妻在「辦事」，男子的褲子褪到股溝處，部分白皙的屁股暴露在外，並壓在身著黑色緊身褲的人身上，對方穿著白襪的腳，輕輕地掛在男子腿邊。

報導指出，當羅蘭絲經過時，車內女子應該有發現她的存在，但似不以為意、繼續上演活春宮，讓她忍不住驚呼，這是她遛狗時遇過最離奇的事，並指附近是住家、不遠處有小朋友在玩耍，對方竟認為光天化日下愛愛是可行的，為何不能等到回家再戰，希望孩子們沒有直擊到不宜的畫面，還自嘲事後有人問她，當下是否有記得敲窗，「沒，我太尷尬了，只想趕快離開現場」。

報導提到，羅蘭絲不僅親眼目睹刺激的場景，還偷偷錄影，引發網友質疑，「你幹嘛拍，雖然他們的行為是不對的」、「管好你自己就好」、「送偷窺癖去坐牢啦」、「當眾做愛太扯了」、「哈哈哈哈太好笑了」。

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