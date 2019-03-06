英國61歲老兵英勇奪槍 壓制搶匪帥氣撂狠話

2019-03-06 00:28

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名退休教師、前軍人沃爾夫（Antony Wolfe）在威爾特郡目睹一場搶劫案，過去的軍事訓練一秒「歸位」，英勇地衝進現場奪下劫匪的手槍，指著他說：「如果我扣下這扳機，會把你的頭打飛嗎？」成功壓制搶匪，冷靜等待警方抵達現場。

據《每日鏡報》報導，今年61歲的沃爾夫是退休教師，於18歲時接受過軍事訓練，後決定從事教師的工作。當鄰居向他警告附近商店正在被搶劫時，他奮不顧身衝向該店，看見嫌犯高蘭（James Gowland）手持槍械正準備劫走商店裡的現金，他過往的軍事訓練瞬間「歸位」，奪下高蘭手中的槍並順利壓制。

當他發現手槍上膛時，這位兩個孩子的父親，將槍口對準嫌犯，撂下狠話：「如果我扣下這個扳機，你的頭會被打飛嗎？」並一派輕鬆地壓制住嫌犯，直到警察抵達。沃爾夫表示：「我年輕時在軍隊裡面接受過訓練，我很慶幸我的訓練在適當的時機發揮了出來。」

法院表示，嫌犯高蘭因毒品欠債，又受喪親之痛，才選擇鋌而走險搶劫商店。對於強盜罪及持有仿製槍械等罪名，他皆認罪，最終被法院判處2年10個月徒刑。

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