空姐可素顏！ 英國維珍航空女員工免化妝、可穿褲裝

2019-03-05 19:04

〔即時新聞／綜合報導〕英國維珍航空（Virgin Atlantic）日前宣布取消女空服員在值勤時必須上妝的規定，另外，公司除了原有的紅色窄裙制服外，也將主動提供女空服員褲裝制服。維珍航空發言人馬克安德森（Mark Anderson）表示：「這是一個重大的變革，不只為員工帶來更舒適的工作環境，也讓員工能在工作中展現個人特色。」

據《英國廣播公司》報導，儘管近年較新的航空公司對服裝儀容要求沒那麼嚴謹，例如易捷航空（EasyJet）與瑞安航空（Ryanair）等，不過仍有許多歷史悠久的老牌航空嚴格要求女空服員的服儀標準，像是英國航空公司（British Airways）在2016年曾取消女空服員不得穿著褲裝的規定，但依舊要求她們必須化妝。

維珍航空表示，雖然取消女空服員的上妝規定，不過如果員工有需要，也歡迎她們按照員工手冊內推薦的口紅顏色和粉底來執勤。

據了解，維珍航空1984年第一套制服，由設計師阿貝拉阿貝拉（Arabella Pollen）設計出專屬航空形象的「維珍紅」，而現在的維珍航空制服則是2014年由薇薇安（Vivienne Westwood）重新操刀設計推出。

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