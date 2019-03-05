川普勁敵少一人 希拉蕊表態不選2020美國總統

2019-03-05 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕2020美國總統大選民主黨磨刀霍霍，已有多人表態競選。前國務卿希拉蕊也是熱門候選人之一，她近日接受電視台專訪時，表明不會投入2020大選，但會為政治議題發聲，「哪裡都不會去」。

希拉蕊接受《CNN》「affiliate News 12 Westchester」訪問時，表態不會參選2020總統大選，「但我將持續努力為政治議題發聲，我想確保大家知道我會這麼做，我哪裡都不會去。」至於是否參選州長、市長或其它公職？希拉蕊說「我沒這種想法」，但她強調，她喜歡住在紐約，以及擔任參議員的時光。

希拉蕊去年10月專訪被問到是否競選時，她雖說「不會」，但又語帶玄機地說，「我很樂意擔任總統，我還認為，當2021年的白宮橢圓辦公室有民主黨總統，那將會有堆積如山的工作等著處理。」

希拉蕊2016年代表民主黨角逐總統大位，最終雖拿下6585萬票，多過現任總統川普的6298萬票，但為保障人數較少的州在選舉時不會被忽視，美國在選舉制度上採行「選舉人團」制，川普才得以304張選舉人票勝過希拉蕊的227票，當選美國總統。

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