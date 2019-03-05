PM2.5濃度破紀錄！南韓遭逢史上最嚴重霧霾

2019-03-05 15:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓近日飽受霧霾之苦，大部分地區已連續5天細懸浮微粒（PM2.5）嚴重超標，首都首爾地區尤甚，首爾今（5日）PM2.5平均濃度高達150微克/每立方公尺，破有觀測以來紀錄，成史上最嚴重霧霾。

據《韓聯社》報導，南韓多地持續籠罩在霧霾之中，已連續5天被迫採取應急減排措施，4日晚間首爾PM2.5濃度飆升至年均數值的8倍，今中午PM2.5平均濃度更達150微克/每立方公尺PM2.5平均濃度，打破今年1月14日的129微克/每立方公尺，成南韓首都圈史上最嚴重霧霾。

南韓國立環境科學院明日預報顯示，霧霾仍不見改善，首都圈地區明天很可能連續第6天採取應急減排措施。

南韓近年來飽受霧霾之苦，引發中韓之間的口水仗，中國生態環境部新聞發言人劉友賓日前表示，首爾污染物主要來源於本地排放，首爾朴元淳直接跳出來打臉，提出數據表示有60％的懸浮微粒來自中國。

氣象局副局長鄭明典曾在臉書指出，在這個季節，中國華北的霾主要是往東北方向及東方擴散，直言「難怪韓國要抗議」。

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