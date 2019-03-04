巴黎時裝週 時尚設計新星用時尚救地球

2019-03-04 23:48

〔編譯魏國金／法新社巴黎四日電〕巴黎時裝週最有趣的亮點之一，無疑是來自千禧世代（出生於一九八〇年代至二〇〇〇年）與Ｚ世代（二〇〇〇年之後出生者）的時裝設計新秀的作品。他們拒絕過度消費的概念，以迥異於其前輩的方式創作，在時裝週上，他們在在傳達出「將地球擺第一」的創作信念。

二〇一七年贏得LVMH青年時尚設計獎冠軍的塞赫（Marine Serre），以舊床罩做成的晚禮服作為其最後走秀作品，她說，現在正是對抗「氣候滅絕文明」的時刻，而鑑於該認知，她以升級再造（upcycled）與改變用途再利用（repurposed）的材料從事創作。二十七歲的她說，「永續發展的挑戰艱鉅」，「但世界末日可以是正面的，若我們因此刺激創作，善用已存在的東西，將不費任何代價」。

柏林時尚品牌Ottolinger也抱持類似理念與美學觀。他們將庫存衣服重新剪裁製成未來感十足的街頭潮牌。設計師加狄恩特（Cosima Gadient）說：「過度生產與過度消費的風氣過於浮濫，我們不能再認為這理所當然。」她的伴侶博許（Christa Bosch）補充，材料早已存在，「要做新衣，我們會將服裝拆掉、重新剪裁，再以我們的方式組合一起」。

英國設計師麥卡尼（Stella McCartney）也拒絕浪費的服飾文化， 她以倫理思維以及增加回收布料的使用，建造她的時尚王國。然而英國的設計大師威斯特伍德（Vivienne Westwood）更進一步呼籲人們完全不買傳統生產的衣服，震撼消費者與時尚產業。與她一同設計其巴黎時裝秀作品的丈夫克隆塔勒（Andreas Krontaller）認為，時尚界必須面對現實。

他說，「我喜歡大量製造衣服，但我不認為這符合我們的時代。我們不需要所有這些東西。現在我買件毛衣、製作衣服都會考慮再三」，「真正有永續性的是將躺在衣櫃的材料、通常將丟掉的配件再利用」，他說，他大部分的作品是取材自在倉庫內積灰塵的高品質布料。瑞典設計師海隆德（Emma Hedlund）主張，「我們應放慢一點腳步，思考我們穿的是什麼，並照料我們的衣物，穿它、拆掉它、修改它，然後重新再穿上它」。

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