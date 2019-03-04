「安心吧！Momo已死」 原創者：詛咒也解除了

2019-03-04 22:43

〔即時新聞／綜合報導〕外國媒體近日提出警告，曾盛行一時的都市恐怖傳說「Momo挑戰」（Momo challenge）死灰復燃，甚至傳出有男童因參與挑戰而死亡。該挑戰使用日本藝術家相蘇敬介（Keisuke Aiso）的模型為形象。不過他今日表示，該模型早已銷毀，「孩子可以安心，Momo死了，它不存在了，詛咒也已經解除了。」

綜合媒體報導，現年43歲的相蘇敬介表示：「我打造Momo是為了可怕沒錯，但絕沒有打算傷害人。」對於有心人士惡意利用他的作品傷害兒童，讓相蘇敬介感到自責。

相蘇敬介表示，早在2018年秋天的時候，他就已經銷毀了該作品，不過理由「Momo挑戰」無關，而是因為這個以天然油漆和橡膠為原料的模型並不耐放，也已經開始崩壞。

相蘇敬介表示，「它腐爛了，所以我把它丟了。孩子可以安心，Momo死了，它不存在了，詛咒也已經解除了。」，並且表示自己，並不後悔它已經消失了。

相蘇敬介經營影視道具製作的東京「LINK FACTORY會社」，他從事道具製作已超過20年。2016年他創作出「Momo」並參加當年東京銀座舉行的鬼怪主題展覽，當時這個作品並沒有受到矚目，而對相蘇敬介來說，「Momo」也不過是他製造出來的眾妖之一。

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